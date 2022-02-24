Минобороны РФ: ЛДНР наступают, оборона Украины прорвана

24.02.2022  14:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Утром народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных Сил.

Об этом заявил руководитель департамента информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утром народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных...

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«Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ. Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра», – сказал Конашенков.

По его словам, подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик.

«Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – сказал Конашенков.

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