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Новости Украины

Торговый центр «Амстор» в Кременчуге, известие о пожаре в котором накануне широко распространила украинская сторона, загорелся в результате ракетного удара по расположенному рядом месту базирования западной техники.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», – говорится в сообщении.

В пользу версии Минобороны говорит и видео, обнародованное печально известным советником МВД Украины Антоном Геращенко изнутри супермаркета. Он позирует на фоне уцелевших бутылок с алкоголем на полках, что при попадании ракеты в здание было бы просто невозможным.

Тем временем, стало известно, что Совбез ООН соберется сегодня в 22:00 по московскому времени на заседание из-за пожара в Кременчуге. Западная пресса пестрит заголовками о военных преступлениях русских.

По данным украинской стороны, в Кременчуге погибли 18 человек, 36 пропавших без вести. 25 пострадавших находятся в больницах.

Украинские чиновники – руководство МВД и генпрокуратуры – прибыло в Кременчуг, где провело пресс-конференции рядом со сгоревшим ТЦ, заявляя, что дело о пожаре должно рассматриваться судом в Гааге.

Глава МВД Украины Денис Монастырский даже заявил, что президент РФ Владимир Путин дал указание наносить удары по гражданским объектам на Украине.

«Очень нехорошее, опасное заявление. Опасное тем, что так озвучиваются спущенные Западом директивы. Тому же Лондону крайне нужны удары по гражданским объектам с максимальным количеством жертв. А, значит, эти «удары» будут реализованы любым способом, и вчерашний Кременчуг — это всего лишь «проба пера». Киев пока еще пристреливается. Настоящая провокация с сотнями жертв, да так, чтобы весь мир замер в ужасе — еще впереди», – предупреждает военкор Юрий Котенок.

С ним соглашается фронтовой корреспондент Андрей Руденко.

«ТЦ в Кременчуге это то же самое, что и сбитый в 2014 году в ДНР Боинг, обстрелянный из РСЗО Мариуполь, Краматорск, удар по автобусу в Волновахе и десятки других информационных провокаций, ради которых Киев хладнокровно убивал людей. Когда в Украине дела становятся плохи, они прибегают к масштабным провокациям. Открыв утром новостные ленты, я увидел, что весь мир «озабочен» данным якобы нашим преступлением. Но ни одна эта тварь за все девять лет не высказала озабоченность убийством мирных жителей Донбасса. Почему-то из этих лживых представителей западного мира никто не обронил ни слова о погибших под украинскими снарядами мирных жителях ДНР. Хотя, только за вчерашний день погибли 5 человек, 24 человека получили ранения. С 24 февраля 2022 года нацистами были убиты более 200 человек, около 2000 были ранены», – напоминает Руденко.