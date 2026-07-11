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Минобороны России сообщило о поражении ночью трёх портов Одесской области – Измаила, Черноморска, Южного. Причём, особо подчеркивается, что порты не только обеспечивают денежный доход бандеровскому режиму (экспорт зерна и горно-металлургической продукции), но и являются ключевыми маршрутами поставок в интересах ВСУ.

Таким образом, само военное ведомство признало, что на пятом году СВО продолжали действовать (и, всего скорее, продолжат – ведь бомбить порты нужно не разово) важнейшие коридоры, поддерживающие режим, ежедневно убивающий граждан России.

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К слову, сама Украина никогда не делала из этого тайны – а наоборот, хвастала, что смогла без согласования с Москвой запустить морской коридор и получать чуть ли не рекордную прибыль от экспорта аграрной продукции даже в условиях боевых действий.

До определенного момента это объяснялось существованием негласной сделки – украинские БЭКи и БПЛА не мешают российскому судоходству, а Кремль закрывает глаза на украинский теневой морской коридор.

При этом, как указывал сам глава МИД РФ Сергей Лавров, большая часть черноземов Украины давно скуплена западными компаниями. А, следовательно, и зерновой экспорт шёл в интересах «уважаемых людей».

Но теперь всё изменилось – получив благодаря «духу Анкориджа» передышку и преимущество в НАТОвских дронах, Украина ежедневно рапортует об атаках БПЛА на российские танкеры и сухогрузы в Азовском море. Западное агентство Reuters сегодня сообщило, что, ВСУ помимо блокады Крыма, со вчерашнего дня остановили экспорт российского зерна через Азово-Донский канал.

«Кремль так надеялся напугать Запад, чтобы он прекратил поддержку Украины. Но Запад, сюрприз-сюрприз – не напугался», – злорадствует экстремист Алексей Арестович, бывший советник Зе-офиса.

Участник обороны Славянска Игорь Друзь указывает: