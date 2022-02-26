Минобороны РФ: После отказа Киева от переговоров миротворцы РФ продолжили полномасштабную операцию на Украине

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Новости Украины

Российские миротворцы возобновили полноценное выполнение операции по денацификации и демилитаризации Украины, которая была приостановлена накануне приказом президента РФ.

Россия услышала пожелания президента Украины о мирных переговорах и предложила площадку для встречи в Минске, но сегодня из Киева последовал отказ. В связи с этим миротворцы получили приказ на полномасштабное продолжение операции.

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Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера после заявлений киевского режима о готовности к переговорам активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Группировки войск Донецкой и Луганской народной республики при огневой поддержки вооруженных сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции ВСУ. Подразделения вооруженных сил ЛНР с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное. Националистические батальоны применяют так называемые «бандеравтомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии. Несмотря на это, сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину до 46-ти километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск ДНР, наступая в районе Петровского, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьское и Павловка», – заявил Конашенков.