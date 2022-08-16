Минобороны РФ признало взрывы в Крыму диверсией. У Зеленского ликуют

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Новости Украины

Взрывы на военном складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму были результатом диверсии, сообщило Минобороны РФ в распространенном заявлении. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в свою очередь опубликовал язвительный комментарий:

«Операция «демилитаризация» в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения», – написал украинский чиновник в своем блоге.

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Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео, где запечатлена якобы та самая воинская часть, где произошла диверсия, – боевая техника отлично просматривалась из поездов, которые шли мимо.

Крымский общественник Александр Талипов считает, что диверсии в Крыму – результат мягкой политики в отношении сочувствующих Украине на полуострове.

«А надо просто больше сюсюкаться с тварями, которые в соцсетях открыто пишут о том, что Крым оккупирован и о том, что скоро придет ВСУ. Это же просто личное мнение граждан, за что наказывать?» – возмущается Талипов.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов указывает, что проблема с бандеровским элементом в Крыму решается иначе.

«Диверсии и теракты будут продолжаться до тех пор, пока не ликвидировано гнездо террористов. То есть до тех пор, пока существует так называемая «Украина». Не будет её – не будет и диверсий. Их просто некому будет проводить. Никаких «украинских партизан» не будет, им неоткуда взяться. Кроме того, практически всё население этих территорий быстро перезапишется в русские. Самые упоротые сбегут в Польшу. Вот и всё. Решение проблем с диверсиями очевидно», – считает Долгов.