Минобороны РФ собирается создать фронтовые концертные бригады

Множество российских артистов, которые периодически посещают госпитали с ранеными бойцами СВО, с удовольствием восприняли идею создания фронтовых концертных бригад по опыту Великой Отечественной войны.

Об этом каналу «БелТа» рассказал заслуженный артист России, бывший музыкант рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После каждого моего посещения госпиталя, я с ребятами общался, даже тяжелораненые говорили, что по выздоровлению они возвращаются в часть. Если они не вернутся, будет стыдно перед погибшими пацанами. Это что, возрождение или нет? Это такие же молодые ребята [как те, которые сбежали из страны после объявления частичной мобилизации], которых призвали, которые по контракту. Лежал паренёк 23 года с раздробленным тазом, потому что бахнула 120-мм мина, все погибли, а он остался чудом жив. И он сказал, что вернётся, хотя, когда он встанет на ноги, вообще непонятно.

«Поэтому, я до спецоперации тоже думал: что мы будем делать, у нас же молодёжь, этот интернет, они вообще другие. А пообщавшись с нашими ребятами, которые уже прошли эту войну, я понял, что ничего не потеряно. Я всегда с собой брал гитару, и однажды было так, что ребята только что вернулись с боевой, потеряв друзей, и я понимал, что можно уже ничего не говорить, что тут скажешь? И когда я начал петь, я увидел их глаза, что они оттаяли. То есть я понимаю, что я им нужен», – рассказал Маршал.

По его словам, в российском командовании уже прорабатываются определённые инициативы на этот счёт.

«Мы же знаем, что во время Великой Отечественной войны наши артисты ездили на передовую. Я скажу больше, уже было совещание в Минобороны на тему создания концертных бригад фронтовых. Мы сейчас этим занимаемся. И много артистов, которые с удовольствием согласились поддержать это дело. А песня и вообще общение с ребятами – это очень и очень необходимо», – добавил артист.