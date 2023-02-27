Минобороны РФ сообщило о поражении целей под Киевом и на Западной Украине

Михаил Рябов.  
27.02.2023 15:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2007
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Минобороны РФ открыло подробности ночной атаки дронов – оказалось, что были поражены цели под Киевом и на Западной Украине. Традиционно украинская сторона об этом умолчала, отрапортовав с утра лишь о том, что удалось сбить 11 из 14 беспилотников-камикадзе.

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Минобороны РФ открыло подробности ночной атаки дронов – оказалось, что были поражены цели под...

Украинские власти сообщили о гибели двух сотрудников службы по ЧС в Хмельницкой области.


«Они ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА. А потом враг осуществил повторный обстрел», – говорится в сообщении МВД Украины.

Киевский юрист Андрей Смолий, в последнее время переквалифицировавшийся в автора блога, отслеживающего воздушные угрозы, не скрывает раздражения успехом русских.

«За Хмельницкий действительно грустно. Город в глубоком тылу, а туда фактически каждый раз больше всего прилетает… Надо какие-то выводы сделать срочно и усилить там ПВО».

В целом Смолий отмечает изменение характера атак:

«Место пуска «Шахидов» изменено. Теперь это рядом с Черниговщиной. Это позволяет «растягивать тревоги», пускать БПЛА небольшими группками, делать фальш-цели. Соответственно тревога может длиться по 5 часов лишь от 12-15 Шахидов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть