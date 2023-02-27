Минобороны РФ сообщило о поражении целей под Киевом и на Западной Украине

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Минобороны РФ открыло подробности ночной атаки дронов – оказалось, что были поражены цели под Киевом и на Западной Украине. Традиционно украинская сторона об этом умолчала, отрапортовав с утра лишь о том, что удалось сбить 11 из 14 беспилотников-камикадзе.

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Украинские власти сообщили о гибели двух сотрудников службы по ЧС в Хмельницкой области.

«Они ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА. А потом враг осуществил повторный обстрел», – говорится в сообщении МВД Украины.

Киевский юрист Андрей Смолий, в последнее время переквалифицировавшийся в автора блога, отслеживающего воздушные угрозы, не скрывает раздражения успехом русских.

«За Хмельницкий действительно грустно. Город в глубоком тылу, а туда фактически каждый раз больше всего прилетает… Надо какие-то выводы сделать срочно и усилить там ПВО».

В целом Смолий отмечает изменение характера атак:

«Место пуска «Шахидов» изменено. Теперь это рядом с Черниговщиной. Это позволяет «растягивать тревоги», пускать БПЛА небольшими группками, делать фальш-цели. Соответственно тревога может длиться по 5 часов лишь от 12-15 Шахидов».