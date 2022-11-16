Минобороны РФ: Удары по Польше и Киеву – следствие ошибок украинской ПВО

16.11.2022  13:17 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Продемонстрированные вчера властями Украины кадры разрушенных жилых домов в Киеве являются следствием ошибочной работы украинской ПВО – Россия не наносила удара по целям в украинской столице.

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Продемонстрированные вчера властями Украины кадры разрушенных жилых домов в Киеве являются следствием ошибочной работы...

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По словам Конашенкова, все выпущенные ракеты попали в назначенные цели.

«Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты пораженыНи одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», – заявил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства также подчеркнул, что российские ракеты не били по территории Польши, а те обломки, которые были обнаружены, принадлежат к украинскому комплексу ПВО С-300.

По мнению генерал-лейтенанта Службы внешней разведки РФ Леонида Решетникова, как удары по польскому приграничью, так и по Киеву, где поражен был в частности жилой дом, – это результат «криворукости» украинских ПВОшников, которую они попытались выдать за российские ракеты:

«Скорее всего, как и в случае с Польшей, так и здесь, не получается у них с ПВО. Даже вчера во время атаки заявления Киева были, что не более 30% наших ракет они сбивают. Поэтому с ПВО у них, слава Богу, не очень».

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