Минобороны РФ заявило, что взрывы в Крыму не были атакой Украины. У пляжников паника

09.08.2022  16:57 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Происшествия


Причиной взрывов на территории военного аэродрома «Саки» в Новофедоровке стала детонация нескольких боеприпасов.

Об этом сообщило Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной взрывов на территории военного аэродрома «Саки» в Новофедоровке стала детонация нескольких боеприпасов. Об...

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«9 августа около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, – сообщили в военном ведомстве. – В результате взрыва никто не пострадал.

Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями.

Прямо за спиной военный аэродром. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Убедительно прошу доверять только официальной информации.

По мере поступления новых данных буду сообщать о развитии ситуации на моих страницах в Telegram-канале и социальных сетях», – сообщил Аксенов в своем тг-канале.

На выезде из Новофедоровки заторы из автомобилей туристов, спешно покидающих поселок. Им навстречу мчат автомобили «скорой помощи» и санавиация. Данных о пострадавших в данный момент нет.

Тем временем в блогосфере пошел вброс об объявлении указом президента РФ чрезвычайного положения в Крыму, начиная с 10 августа на 60 суток.

«Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», – заверил советник главы Крыма Олег Крючков.

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