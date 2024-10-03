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Россия не дает странам НАТО работать в Черном море, заглушая сигналы GPS и проводя иные действия.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявила госсекретарь Румынии по оборонной политике, планированию и международным отношениям Симона Кожокару, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Черном море переломный момент, там очень сложная ситуация… Россия несет единоличную ответственность за множество инцидентов в Черном море, и вы знаете, о чем я говорю. Помехи GPS, действия против грузовых судов, дрейфующие мины, атаки беспилотников и другие гибридные действия. Мы сталкиваемся с такими угрозами в Черном море», – заявила Кожокару.

Чиновница из Бухареста явно лукавит: упомянутые дрейфующие мины – как известно, это следствие хаотичных действий Украины у побережья Одессы.

«Действия против грузовых судов» – очевидно, имеется в виду контроль над плавсредствами, при помощи которых Украине тайно поставляется вооружение стран НАТО, а также перевозится взрывчатка для террористических актов вроде взрыва на Крымском мосту.

Что касается «атак беспилотников», то в Черном море известно лишь о случаях атаки гражданских судов морскими дронами ВСУ – таким ударам, например, подвергался танкер возле Керченского пролива.