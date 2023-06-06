Минобороны сообщило о гигантских потерях ВСУ
Минобороны РФ выступило с экстренной ночной сводкой, где сообщило об уничтожении сразу восьми немецких танков «Леопард», брошенных украинцами в наступление.
«Противник был остановлен, поставленных задач не добился… Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», – сообщило военное ведомство.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
При этом в Минобороны не уточнили информацию о захвате украинскими войсками населенного пункта Новодонецкое, о чем ранее сообщал основатель «Востока» Александр Ходаковский.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не поверил в озвученные Минобороны данные о потерях ВСУ.
«Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй», – считает он.
Но известный военкор Александр Сладков, напротив, верит в массовое уничтожение «Леопардов».
«Вот и начали гореть немецкие танки. Нет в них ничего такого особенного, чтоб не гореть. Всё продолжится».
Телеведущий Артем Шейнин призывает Минобороны опубликовать кадры с подбитыми «Леопардами», чтобы снять все вопросы. В любом случае, по мнению Шейнина, ночное сообщение военных «свидетельствует о неординарности происходящих боестолкновений».
Медиатехнолог Ярослав Федосеев напоминает, что официально ВСУ было поставлено всего 60 танков Leopard.
«Если все правда, то улов получился знатный. И это только первый день».
Телеграмм канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР уточняет:
«У противника есть продвижение – на некоторых участках до километра, но потери хохла несоизмеримы с достигнутым результатом».
А бывший советник главы ДНР Александр Казаков предупреждает:
«Наши держат удар. Но помним, что он не обязательно основной. Даже при «Леопардах» это может быть отвлекающий удар».
Политолог Сергей Марков подводит итог:
«Пока ситуация развивается в модели Курской битва. То есть с огромными потерями ВСУ чуть-чуть продвигается вперёд. Генштаб Украины и США знает, что Генштаб России хочет повторить модель Курской битвы и будет пытаться выпрыгнуть из этой колеи. Удастся ли им это? Увидим. Два дня наступления ВСУ пока дали очень скромные результаты. Наступление ВСУ завтра продолжится. Армия России держит активную оборону».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.