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Минобороны РФ выступило с экстренной ночной сводкой, где сообщило об уничтожении сразу восьми немецких танков «Леопард», брошенных украинцами в наступление.

«Противник был остановлен, поставленных задач не добился… Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», – сообщило военное ведомство.

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При этом в Минобороны не уточнили информацию о захвате украинскими войсками населенного пункта Новодонецкое, о чем ранее сообщал основатель «Востока» Александр Ходаковский.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не поверил в озвученные Минобороны данные о потерях ВСУ.

«Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй», – считает он.

Но известный военкор Александр Сладков, напротив, верит в массовое уничтожение «Леопардов».

«Вот и начали гореть немецкие танки. Нет в них ничего такого особенного, чтоб не гореть. Всё продолжится».

Телеведущий Артем Шейнин призывает Минобороны опубликовать кадры с подбитыми «Леопардами», чтобы снять все вопросы. В любом случае, по мнению Шейнина, ночное сообщение военных «свидетельствует о неординарности происходящих боестолкновений».

Медиатехнолог Ярослав Федосеев напоминает, что официально ВСУ было поставлено всего 60 танков Leopard.

«Если все правда, то улов получился знатный. И это только первый день».

Телеграмм канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР уточняет:

«У противника есть продвижение – на некоторых участках до километра, но потери хохла несоизмеримы с достигнутым результатом».

А бывший советник главы ДНР Александр Казаков предупреждает:

«Наши держат удар. Но помним, что он не обязательно основной. Даже при «Леопардах» это может быть отвлекающий удар».

Политолог Сергей Марков подводит итог:

«Пока ситуация развивается в модели Курской битва. То есть с огромными потерями ВСУ чуть-чуть продвигается вперёд. Генштаб Украины и США знает, что Генштаб России хочет повторить модель Курской битвы и будет пытаться выпрыгнуть из этой колеи. Удастся ли им это? Увидим. Два дня наступления ВСУ пока дали очень скромные результаты. Наступление ВСУ завтра продолжится. Армия России держит активную оборону».