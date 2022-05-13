Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ

Российская армия за сутки нанесла ракетные удары по ряду регионов Украины, уничтожив логистическую инфраструктуру, склады ГСМ и артиллерии. Также были сбиты 15 беспилотников и один истребитель Су-27.

По информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ракетным ударом уничтожены производственные мощности Кременчугского НПЗ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», – заявил Конашенков.