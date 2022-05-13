Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ

13.05.2022  11:34 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Российская армия за сутки нанесла ракетные удары по ряду регионов Украины, уничтожив логистическую инфраструктуру, склады ГСМ и артиллерии. Также были сбиты 15 беспилотников и один истребитель Су-27.

По информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ракетным ударом уничтожены производственные мощности Кременчугского НПЗ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия за сутки нанесла ракетные удары по ряду регионов Украины, уничтожив логистическую инфраструктуру,...

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«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», – заявил Конашенков.

Представители украинского режима также подтверждают удары по НПЗ в Кременчуге, а также поражение объектов в Николаеве, «прилетам» в Сумской области и Запорожью.

«От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры», – сообщил в своем блоге глава военно-гражданской администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

«Сегодня ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине. Так, в 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по пограничному населенному пункту Очкино в Сумской области», – говорится в сообщении Оперативного командования «Север» ВСУ.

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