Минобороны сообщило об огромных потерях ВСУ
Российская армия за сутки нанесла ракетные удары по ряду регионов Украины, уничтожив логистическую инфраструктуру, склады ГСМ и артиллерии. Также были сбиты 15 беспилотников и один истребитель Су-27.
По информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ракетным ударом уничтожены производственные мощности Кременчугского НПЗ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», – заявил Конашенков.
Представители украинского режима также подтверждают удары по НПЗ в Кременчуге, а также поражение объектов в Николаеве, «прилетам» в Сумской области и Запорожью.
«От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры», – сообщил в своем блоге глава военно-гражданской администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.
«Сегодня ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине. Так, в 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по пограничному населенному пункту Очкино в Сумской области», – говорится в сообщении Оперативного командования «Север» ВСУ.
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