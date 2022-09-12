Минобороны Украины: Через пару месяцев русские могут вернуться под Харьков

Украинские вооруженные формирования должны наносить как можно больший урон российской армии.

Об этом говорили участники форума «Ялтинская европейская стратегия», проходящего в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное для украинских войск заставить платить российскую армию бОльшими потерями. Иначе цари бы никогда не соглашались ни на что против французов, англичан, японцев, если не было у них таких неудачных действий в отношение отпора», – отметил Радослав Сикорский, экс-глава польского МИДа, а ныне член комитета иностранных дел Европарламента.

Его мнение поддержал министр обороны Украины Алексей Резников, рассказав о том, что живую силу противника необходимо уничтожать по максимуму.

«Нам иногда очень бы хотелось, чтобы русские быстро побежали и освободили наши территории, а мы бы зашли в эти города. А наши военные говорят – очень важно, перед тем как они будут бежать, максимальное количество их уничтожить, их технику, их персонал.

Потому что если им дать время побежать, то они через пару недель или месяцев наберут силы, чтобы вернуться. Наша задача ослабить российскую армию путём разрушения. И это позволит оппозиции критиковать их правительство. Это вполне возможно», – заявил Резников.