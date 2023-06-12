Минобороны Украины: Де-факто мы стали членом НАТО

Соединенные Штаты возьмут на себя гарантии безопасности Украины до того момента, пока она не станет членом НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, есть для Киева формулы архитектуры безопасности вне НАТО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Так, например, у Соединенных Штатов есть двусторонние соглашения с Японией, которая не является страной НАТО, у них двустороннее соглашение. И поэтому, в принципе, до того, как мы с вами станем страной НАТО (а я в этом убежден) де-юре, потому что де-факто мы уже ею практически стали, нам нужны будут двусторонние соглашения, которые будут гарантировать безопасность от мощных игроков, например, таких как Соединенные Штаты, Великобритания. Я думаю, этого будет достаточно», – сказал Резников.

При этом издание заметило, что многие считают, что у Киева достаточно большие шансы вступить в Евросоюз, но не очень большие присоединиться к НАТО.

«Откровенно скажу, мое ощущение, что они готовы внутренне, что мы станем членами Альянса. Единственное, что до завершения этой войны они этого не сделают, потому что у них не будет единого безусловного голосования. Там же, вы знаете, голосование должно быть стопроцентным, право вето есть у каждой страны, даже у тех, которые сегодня еще пока под влиянием России, та же Венгрия. Но я убежден, что, когда станет понятно, что эта война закончена нашей победой, и дальше будут темы переговоров о контрибуции, репарации, привлечение россиян к ответственности в Международном уголовном суде, тогда такое голосование будет абсолютно реалистичным», – надеется министр.