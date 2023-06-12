Минобороны Украины: Де-факто мы стали членом НАТО

Игорь Шкапа.  
12.06.2023 16:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Соединенные Штаты возьмут на себя гарантии безопасности Украины до того момента, пока она не станет членом НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, есть для Киева формулы архитектуры безопасности вне НАТО.

Соединенные Штаты возьмут на себя гарантии безопасности Украины до того момента, пока она не...

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«Так, например, у Соединенных Штатов есть двусторонние соглашения с Японией, которая не является страной НАТО, у них двустороннее соглашение. И поэтому, в принципе, до того, как мы с вами станем страной НАТО (а я в этом убежден) де-юре, потому что де-факто мы уже ею практически стали, нам нужны будут двусторонние соглашения, которые будут гарантировать безопасность от мощных игроков, например, таких как Соединенные Штаты, Великобритания. Я думаю, этого будет достаточно», – сказал Резников.

При этом издание заметило, что многие считают, что у Киева достаточно большие шансы вступить в Евросоюз, но не очень большие присоединиться к НАТО.

«Откровенно скажу, мое ощущение, что они готовы внутренне, что мы станем членами Альянса. Единственное, что до завершения этой войны они этого не сделают, потому что у них не будет единого безусловного голосования. Там же, вы знаете, голосование должно быть стопроцентным, право вето есть у каждой страны, даже у тех, которые сегодня еще пока под влиянием России, та же Венгрия.

Но я убежден, что, когда станет понятно, что эта война закончена нашей победой, и дальше будут темы переговоров о контрибуции, репарации, привлечение россиян к ответственности в Международном уголовном суде, тогда такое голосование будет абсолютно реалистичным», – надеется министр.

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