Минобороны Украины: Из-за нехватки людей раненых оставляем в строю

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 10:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1153
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Даже имеющие несколько контузий ВСУшники не могут вырваться в тыл на лечение. Об этом в эфире видеоблога антироссийской пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже имеющие несколько контузий ВСУшники не могут вырваться в тыл на лечение. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Для чего нужна мобилизация? Это про жизни людей, моих побратимов, которые остались там, на Авдеевском направлении. Я созваниваюсь с ними каждый день, они просто элементарно устали и нуждаются в отдыхе.

Если у человека несколько контузий, ему бы съездить куда-то в Моршин на несколько месяцев, подлечиться. И он вернётся потом в армию, потому что понимает важность этой войны. Но он не может этого сделать, потому что не хватает людей. А люди нужны, и прежде всего мотивированные люди», – пожаловался Лазуткин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть