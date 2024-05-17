Минобороны Украины: Из-за нехватки людей раненых оставляем в строю

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Даже имеющие несколько контузий ВСУшники не могут вырваться в тыл на лечение. Об этом в эфире видеоблога антироссийской пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего нужна мобилизация? Это про жизни людей, моих побратимов, которые остались там, на Авдеевском направлении. Я созваниваюсь с ними каждый день, они просто элементарно устали и нуждаются в отдыхе. Если у человека несколько контузий, ему бы съездить куда-то в Моршин на несколько месяцев, подлечиться. И он вернётся потом в армию, потому что понимает важность этой войны. Но он не может этого сделать, потому что не хватает людей. А люди нужны, и прежде всего мотивированные люди», – пожаловался Лазуткин.