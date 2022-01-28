Минобороны Украины клянётся в любви к Белоруссии и требует от Лукашенко взаимности

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Новости Украины

Киев не видит никакой опасности со стороны Белоруссии и призывает Минск к такому же отношению к Украине.

Об этом на заседании Верховной рады заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместе с коллегами из МВД, пограничниками, СБУ мы внимательно наблюдаем за северным направлением. На сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз. Что касается российских войск, которые пребывают на учения в Белоруссию, сейчас по своему составу они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу и представляют больше угрозу Минску, чем Украине. Подчеркну, никаких угроз Белоруссии со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс. У нас очень тёплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Белоруссии противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали», – заявил Резников.