Минобороны Украины: Мы готовы к контрнаступлению без «Абрамсов»

Игорь Шкапа.  
28.04.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские экипажи осваивают западную бронетехнику, которая примет участие в предстоящем контрнаступлении ВСУ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на персс-конференции в Киеве министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинские экипажи осваивают западную бронетехнику, которая примет участие в предстоящем контрнаступлении ВСУ Об этом,...

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«Подготовка [к контрнаступлению] завершается, потому что кроме оружия и военной техники еще должно быть освоение ее нашими военнослужащими. Мы очень современные системы получили», – сказал Резников.

«Напомню, что кроме танковой коалиции (куда в первую очередь входят танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 чуть позже приедут), мы ждем еще потом Abrams. Но Abrams в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю», – добавил глава украинского оборонного ведомства.

При этом он уточнил, что украинские экипажи поехали учиться управлять американскими танками.

«Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа: БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные. Сама техника объявлена, подготовлена и частично поставлена. А есть техника, на которой завершаются учебные программы, и уже тогда экипажи вместе с ней пробудут, когда будет определено время и место. Но скажем так: если в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы», – отметил Резников.

При этом он добавил, что решение о дате и месте начала контрнаступления примет Генштаб ВСУ.

О немецких танках для Украины шла речь и в интервью испанскому изданию La Vanguardia министра обороны Германии Бориса Писториуса.

У него поинтересовались, достаточно ли наступления передано ВСУ танков.

По его словам, в марте Украина получила от Германии 18 современных Leopard 2 A6s.

«Подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1 только началась на этой неделе. Поставка до 80 танков Leopard 1 начнется в середине года», – сообщил Писториус.

Он рассказал, что в Польше будет создан центр обслуживания танков Leopard 2, чтобы поддерживать боеспособность переданных машин.

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