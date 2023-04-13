Минобороны Украины: «Мы переписали историю и положили конец доминированию Черноморского флота»

Олег Кравцов.  
13.04.2023 09:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Затопив флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва», ВМСУ якобы переписали вековую историю,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Затопив флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва», ВМСУ якобы переписали вековую историю, Об этом,...

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«Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных сил Украины переписали вековую историю. Точным ударом украинских ракет «Нептун» был поражен тот самый «русский военный корабль» – флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», который в последующие сутки затонул. Вспомните настроение летней давности. Событие было настолько вдохновляющим, и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь в последний раз Россия теряла свой флагман больше столетия назад.

Наши воины сделали, казалось бы, невозможно. И это изменило ход истории. Ибо началась цепная реакция. Это был последний день доминирования русского флота на Черном море», – утверждает Резников.

Он считает, что успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило Запад, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon.

«Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству русских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали «жестом доброй воли». В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть «зерновой коридор». Мир получил нашу продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена «Москва», достичь этого результата было бы невозможно.

В итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Кремлевские мечты о десанте в Одессу остались в прошлом», – бахвалится министр.

Он считает, что после украинской победы «Москва» «станет одной из самых популярных локаций для дайверов».

«А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост – «за российский военный флот – до дна!», – резюмировал Резников.

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