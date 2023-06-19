Минобороны Украины надеется, что первый F-16 взлетит к Новому году

Министр обороны Украины Алексей Резников заказал у Санта Клауса к Рождеству и Новому году артиллерию, танки и F-16 для украинских детей.

Об этом он заявил в интервью изданию «Настоящее время», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка уточнила, будут ли аэродромы на территории Украины.

«Ну, всё я вам сейчас прям расскажу. Они будут там, где это будет удобно. Но, конечно, не может летать самолёт с территории страны [НАТО], конечно, на Украине, потому что иначе это будет нарушение неких ожиданий, что, например, со стороны страны НАТО залетает боевой самолёт. Нет, это будут наши украинские самолёты, с украинской символикой, они будут в украинском небе защищать наше с вами небо», – ответил Резников.

Ведущая посчитала, что если обучение займёт примерно шесть месяцев, то первые результаты будут к зиме.

«Давайте мерять минимум шесть месяцев, но даже сейчас это было бы неоправданное ожидание. Мы дождёмся программы, которая была утверждена, будет писаться тренировочная программа, будут чётко понятны все этапы, и мы будем примерно понимать, когда по задумке инструкторов они выйдут на понимание, что мы готовы. Когда я увижу эту программу, я скажу – ага, это столько-то месяцев возьмёт. Потому что сейчас мы с вами скажем ожидание шесть месяцев, а через шесть месяцев и один день не полетит самолёт – всё, «зрада», мы не оправдали ожиданий». Не раньше Нового года», – сказал министр.

Он добавил, что такая дата очень символична.

«Потому что я в прошлогоднее Рождество и Новый год записал такое обращение к Санта Клаусу, где я прошу определённую помощь в интересах детей Украины, нужны определённые вещи от Санты – артиллерия, снаряды, танки. Это был виш-лист Санте. Не Святой Николай, потому что я же обращался, потому что большинство стран всё-таки встречают Рождество – как минимум в США, как минимум в Британии. Я исходил из того, где Санта будет добывать. И у меня одной из крайних позиций в виш-листе были F-16. Поэтому было бы логично хотя бы к Новому году, чтобы первый F-16 всё-таки уже взлетел», – выразил надежды Резников.