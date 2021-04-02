Минобороны Украины надеется на помощь США в войне с Россией

02.04.2021, Киев, Игорь Петров

США якобы пообещали Украине поддержку в случае вооруженного конфликта с Россией.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины в сообщении по итогам телефонного разговора главы украинского оборонного ведомства Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином, передает корреспондент «Политнавигатора».

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В новости об этом телефонном разговоре на сайте отмечено, что министр обороны США заверил своего украинского коллегу, «что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».

При этом в сообщении об этом разговоре на сайте Минобороны США ничего такого нет.

Как отметил политолог Александр Семченко в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора», такое расхождение в версиях разговоров чиновников США и Украины происходит не в первый раз.

«Такое же было и при Порошенко, причем тогда это было по итогам встреч как министров, так и президентов. Были разные версии разговоров Порошенко с Путиным и Трампом. Это не значит, что та или иная сторона врет, это значит, что та или иная сторона акцентирует внимание на том аспекте, который считает нужным для себя, для своих целей.

Кстати, я бы обратил внимание на то, что вчера со своим коллегой из Госдепа общался и Кулеба. А вот Зеленскому все не везет как-то. Ему уже пора начать ревновать: как же так, уже два министра пообщались с американцами, а с ним никто общаться не хочет. Обидно», – сказал политолог.

Владимир Воля, киевский политолог-международник, считает, что Минобороны Украины стремится показать эффективность своей работы, а потому несколько приукрасило содержание беседы.

«Это несколько заинтересованная интерпретация того, что было во время разговора. Интерпретация нашего министерства. Если говорить о гипотетической ситуации эскалации у украинской границы, то США однозначно не будут объявлять войну РФ. Будет какая-то дипломатическая, политическая жесткая реакция. Мы видели, что дипломатическая и политическая поддержка, с одной стороны, пока срабатывает в удерживании России от жестких действий. Вместе с тем, все эти заявления об обеспокоенности и слова поддержки, а также ограниченные военные поставки полностью не могут гарантировать Украине безопасность как таковую.

Скорее всего, Ллойд Остин имел в виду, что США не будут молча наблюдать за эскалацией, а наше министерство, естественно, пытается показывать работу, что они трудятся, борются и эффективно защищают. Поэтому, вероятно, МИД несколько приукрасил содержание разговора чтобы выглядеть лучше – министерство работает по обеспечению поддержки Украины со стороны США, обещана эффективная поддержка и прочее. Такая интерпретация призвана показать эффективную работу министерства», – считает Воля