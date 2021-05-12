Подпишись на рассылку
12.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Минобороны Украины напугано: Российская техника остается на границе

Новости УкраиныРоссия слишком медленно отводит свои войска от границ с Украиной, оставляя при этом технику....

Россия слишком медленно отводит свои войска от границ с Украиной, оставляя при этом технику. Это позволит ей в кратчайшие сроки снова вернуть личный состав в случае необходимости.

Об этом в рамках форума Ukraine 30 заявил министр обороны страны Андрей Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Россия не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от нашей границы. В частности, мы видим, наблюдаем по данным нашей разведки, по информации, которую мы также получаем от разведок наших западных партнеров, Россия очень медленно отводит войска. Отводит, это так, но очень медленно. И то, что они обещали до мая отвести войска, не соответствует действительности.

На данный момент отведенное количество войск составляет где-то… если вчера мы отмечали 3,5 тысячи, то сегодня это может составлять около четырех тысяч военнослужащих. При этом важно отметить, что на нашей южной границе с Российской Федерацией техника остается, отводятся лишь войска. А мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Если техника остается, переброска личного состава не составляет большой сложности», – заявил Таран.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть