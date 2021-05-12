Минобороны Украины напугано: Российская техника остается на границе

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия слишком медленно отводит свои войска от границ с Украиной, оставляя при этом технику. Это позволит ей в кратчайшие сроки снова вернуть личный состав в случае необходимости.

Об этом в рамках форума Ukraine 30 заявил министр обороны страны Андрей Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от нашей границы. В частности, мы видим, наблюдаем по данным нашей разведки, по информации, которую мы также получаем от разведок наших западных партнеров, Россия очень медленно отводит войска. Отводит, это так, но очень медленно. И то, что они обещали до мая отвести войска, не соответствует действительности.

На данный момент отведенное количество войск составляет где-то… если вчера мы отмечали 3,5 тысячи, то сегодня это может составлять около четырех тысяч военнослужащих. При этом важно отметить, что на нашей южной границе с Российской Федерацией техника остается, отводятся лишь войска. А мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Если техника остается, переброска личного состава не составляет большой сложности», – заявил Таран.