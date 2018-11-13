Минобороны Украины: НАТО не даст России заблокировать Одессу с моря

13.11.2018, Киев, Владимир Гладков

России не удастся повторить с Одессой опыт блокирования украинских портов на Азовском море – на стороне Киева в Черном море выступят силы НАТО.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полторак похвалился, что Киев усилил группировку в районе Азовского моря, чтобы не допустить высадки русского десанта.

«Один из принципов стран НАТО связан с тем, что планировать нужно на основе возможностей. Нужно понимать, что у нас было в Азовском море. У нас были огромные проблемы, особенно после того, как Россия построила мост. Мы сейчас там создали достаточно серьёзную группировку, которое состоит не только из механизированных частей, не только из ВМС, это и воздушные силы, и артиллерийские подразделения, которые, в принципе, на первом этапе обеспечат неприкосновенность нашей береговой зоны. В перспективе нужно там наращивать силы, чтобы мы могли обеспечить наше присутствие в Азовском море и не было таких попыток, которые влияют на экономику нашей страны, когда задерживаются наши корабли», – рассказал министр.

«Если Россия в Чёрном море начнёт действовать настолько гибридно и агрессивно, как она действует в Азовском, мы готовы там просчитать наперёд и действовать быстрее, чем на Азове?», – спросил ведущий.

«Точно готовы, потому что, во-первых, мы сделали выводы от того, что происходит в Азовском море. Во-вторых, у нас есть возможность для манёвра и наращивания сил. В-третьих, Россия не является полноправным хозяином в Чёрном море, потому что там есть, в том числе, и страны альянса и их интересы. Я думаю, что даже если брать во внимание что там есть страны НАТО, наших возможностей, в том числе и для адекватного ответа, там намного больше. Хотя, эти возможности нужно усиливать и развивать», – признал Степан Полторак.