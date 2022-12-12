Минобороны Украины оправдывается перед Западом: «Наступать ВСУ не дает грязь»

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Украинские вооруженные формирования возобновят наступательные действия на фронте, когда этому будет способствовать погодные условия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Одессе в присутствии главы оборонного ведомства Швеции Пола Йонсона заявил министр обороны Алексей Резников.

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Он сообщил, что сейчас происходит «переход от сухой осени к еще не морозной зиме».

«Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить…Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий», – сказал министр.

По его словам, ВСУ «не думают останавливаться».

«Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий», – пообещал Резников.

Он уточнил, что Украина имеет «очень простой» план – выйти на границы 1991 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российская армия вернула себе стратегическую инициативу на фронте.