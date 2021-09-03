Минобороны Украины отправит на Донбасс афганских диверсантов

03.09.2021 19:56 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На Украине планируют создать экспериментальное подразделение, в котором предпочтение будет отдаваться афганцам из числа беженцев, имеющим опыт участия в боевых действиях и навыкам диверсионной деятельности.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минобороны Украины продолжает осуществлять попытки восполнить некомплект, при этом используя сложившуюся международную обстановку вокруг беженцев из Афганистана. На сегодняшний день около сотни беженцев попросили политическое убежище на Украине, и этим фактом воспользовалось украинское военное командование. В министерстве обороны рассматривается вопрос о заключении двухлетнего контракта с афганскими беженцами мужского пола с дальнейшей их отправкой на Донбасс», – заявил Басурин.

По его словам, после возвращения с места боевых действий афганским беженцам и их семьям обещано украинское гражданство. При этом предпочтение отдаётся людям, имеющим опыт диверсионной деятельности.

«Для начала идет речь о создании экспериментального подразделения, в котором предпочтение будет отдаваться афганцам, имеющим опыт участия в боевых действиях и навыкам диверсионно-подрывной деятельности. В качестве переводчиков будут задействованы выпускники языковых факультетов ВУЗов, изучавших языки дари и пушту. При этом украинское военное командование не может не знать, что среди беженцев также находятся и члены запрещенной организации «Талибан», однако для восполнения некомплекта на передовой, украинское военное командование закроет глаза и на этот факт», – рассказал представитель оборонного ведомства.