Минобороны Украины поработало против собственной армии

17.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Высшие должностные лица Министерства обороны Украины закупили 11 тысяч бронежилетов, которые оказались бракованными.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя ведомства, чиновники заранее знали, что партия бракованная и бронежилеты не смогут спасти жизни военных.

«Все бронежилеты из бракованной партии изъяты. Благодаря усилиям Национальной полиции, которая на протяжении года проводила оперативно-технические мероприятия, благодаря следователям Государственного бюро расследований, которые расследуют уголовные производства, бронежилеты в количестве 11 тысяч не попали на фронт», – сказал глава ГБР.

При он сказал, что не знает мотивы тех людей, которые осознавали, что заказывают некачественную, бракованную продукцию.

«Может быть, они имели намерения оставить эти бронежилеты на складах Министерства обороны Украины, а, может быть, имели намерения, чтобы эти бронежилеты были отданы военным… Эти лица четко понимали, что закупаются некачественные бронежилеты, которые не отвечают техническим требованиям. Речь идет о высших должностных лицах Министерства обороны Украины», – заявил Труба.