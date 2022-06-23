Минобороны Украины признало: правда о ситуации на фронте вредит ВСУ

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Новости Украины

Разглашение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники – Минобороны или ВСУ, наносит вред Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач. Поэтому украинцам нельзя писать о ситуации на фронте опираясь на источники, не связанные с официозом.

Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

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«Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте», – написала Маляр.

По ее словам, сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об оружии, применяемом на Херсонском направлении, о хороших новостях из Херсона.

«И этим вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения опреации, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба», – отметила Маляр.

Она также заявила, что во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – якобы таково правило информирования в условиях военного положения.

«Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности. Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), – наносит вред нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач», – написала Маляр.

Примечателен уже самый первый комментарий ботофермы под постом чиновницы в фейсбуке:

“Давно уже пора применить наказание к слишком языкатым”, – пишет некая Ольга Володина, скорее всего несуществующий человек с ником, сгенерированным системой.

Отметим: причиной появления столь резкого поста чиновницы Минобороны стала вчерашняя история о том, как украинская пропаганда села в лужу с сообщениями об «освобождении Херсона».

Вчера вечером в украинских соцсетях стали появляться «переможные» публикации о том, что ВСУ то ли вошли в Херсон и уже успели занять 4 улицы, то ли вышли на окраины города, оттеснив противника. Указанные сообщения не содержали фото или видео-подтверждений. Тем не менее, их растиражировали на своих страницах в Facebook два экс-нардепа – Виталий Куприй и Игорь Мосийчук.

«Из двух независимых источников мне стало известно, что наши бойцы заняли 4 улицы Херсона. Наступление продолжается», – написал Куприй. «Херсон… рекомендую внимательно следить за этим украинским городом и… ждать хороших новостей», – написал Мосийчук.

По состоянию на утро 23 июня ни одного подтверждения тому, что ВСУ вошли в Херсон, ни от Генерального штаба, ни от Министерства обороны, ни от местных жителей не поступало. С какой целью в сети распускались подобные слухи — неизвестно.