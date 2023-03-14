 Минобороны Украины продолжает драть три шкуры со своей армии за продукты

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Вслед за яичным скандалом в Минобороны Украины, который едва не привел к отставке главы ведомства Алексея Резникова, когда вскрылись схемы поставок продуктов в ВСУ по завышенным ценам, журналисты обнаружили очередную накрутку.

Как говорится в расследовании «Бигус», две компании, снабжающих украинскую армию продуктами, продавали овощи по ценам, которые превышают рыночные, наживаясь на каждом килограмме.

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Речь идет о предприятиях «Актив компани» и «Гарна страва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В январе и феврале происходили отгрузки товаров от этого второго поставщика. Давайте посмотрим, что заказывали военные у них. Картошка – 22,50 без НДС за килограмм. С НДС – 27. В магазине – 13-16 даже сейчас, в марте. Капуста – 27,50 без НДС или по 33 с налогом. В магазине сейчас – по 22. Свекла должна была поставляться по 30 гривен с НДС. В магазине и сейчас можно найти по 8… Лук. «Актив компани» покупала его по 23-30 гривен за кило, продавала Минобороны с доставкой по 42. Разница – 12-19 гривен на килограмме. «Гарна страва» покупала по 29-33 гривен за кило, продавала по 49. Разница – 16-20 гривен на килограмме», – говорится в сюжете.

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии авторам расследования заявил, что для него важнее не цена, а стабильность поставок в ВСУ.

«До сих пор продолжается дискуссия, потому что разное отношение и понимание приоритетов. У меня приоритет – стабильное, бесперебойное питание огромной армии Вооруженных Сил Украины во время войны. Вопрос, который возник сегодня – это не идеальная система, которая была разработана и утверждена на уровне нормативно-правовых актов в 2016-м году. Чтобы снять сомнения в вопросах, по какой цене закупает поставщик, как он потом за это рассчитывается, мы сегодня и боремся в рабочей группе, которая создана по распоряжению правительства», – сказал Резников.