Минобороны Украины: Российская ДРГ уничтожена в Киеве

25.02.2022  10:54 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Продолжается российская военная операцию по взятию под контроль украинской столицы.

Бои идут на подступах Киева вокруг города раздаются взрывы, передает корреспондент

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Продолжается российская военная операцию по взятию под контроль украинской столицы. Бои идут на подступах...
«ПолитНавигатора».

Утверждается, что в ряде районов столицы, в частности на Оболони и Виноградаре, слышны перестрелки.

Как мы сообщали, замминистра обороны Украины Анна Маляр писала в своем блоге, что российские военные прорвались в Киева.

«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», – сообщала она в фейсбуке.

Позже она обновила свой пост.

«Уничтожены», – добавила чиновница.

Впрочем, никаких видео или фотодоказательств она не представила.

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