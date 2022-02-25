Минобороны Украины: Российская ДРГ уничтожена в Киеве
Продолжается российская военная операцию по взятию под контроль украинской столицы.
Бои идут на подступах Киева вокруг города раздаются взрывы, передает корреспондент
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Утверждается, что в ряде районов столицы, в частности на Оболони и Виноградаре, слышны перестрелки.
Как мы сообщали, замминистра обороны Украины Анна Маляр писала в своем блоге, что российские военные прорвались в Киева.
«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», – сообщала она в фейсбуке.
Позже она обновила свой пост.
«Уничтожены», – добавила чиновница.
Впрочем, никаких видео или фотодоказательств она не представила.
Спасибо!
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