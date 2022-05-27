Минобороны Украины: Россия раскусила украинскую тактику, ситуация сложная

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Новости Украины

Российские войска сейчас задействуют свои силы и средства по максимуму для того, чтобы выйти на географические границы бывшей Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские войска со своей стороны начали довольно серьёзно корректировать свои действия, по сравнению с тем, как это было в первые дни войны, поэтому они очень чувствительно начали реагировать на нашу тактику, они уже подстроились под нашу тактику ведения обороны. Поэтому что будет происходить дальше – довольно сложно прогнозировать. Сейчас можно говорить, что российские войска задействовали свои силы и средства по максимуму для того, чтобы выйти на географические границы Донецкой и Луганской области – для того, чтобы окружить украинские войска. Собственно именно сейчас горячие бои, ожесточённые бои идут как раз за эти цели Российской Федерацией», – сказала Маляр.

Ведущий напомнил, что уже даже по украинским данным, ВСУ на 95 процентов выбиты с территории ЛНР.

«Могут быть разночтения в процентах и методике подсчёта, но можно говорить, что это подавляющая часть Луганской области. К сожалению, ситуация сложная. И если мы говорим о юго-востоке Украины, часть территории временно занята оккупантом. У российской армии есть преимущество по количеству личного состава, это большая армия, и по количеству оружия. И действительно в некоторых регионах и на некоторых направлениях преимущество российской армии по количеству, например, личного состава иногда достигает в 15-20 раз, это объективные показатели, которые были и на начало войны», – ответила замминистра.