Минобороны Украины: С улиц в армию гребут контуженные с ПТСР

Анатолий Лапин.  
10.06.2024 13:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Большинство представителей ТЦК на Украине – это бывшие военные, которые получили ранение или контузию. Кроме того, у них присутствует посттравматическое стрессовое расстройство.

Об этом в эфире интернет-канала «Радио НВ» заявил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство представителей ТЦК на Украине – это бывшие военные, которые получили ранение или контузию....

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«Там много людей, которые были на фронте, которые имеют ранения, контузии, которые имеют посттравматическое стрессовое расстройство. Люди, которые еще полгода назад приезжали в Киев, во Львов, и так далее, и граждане Украины прикладывали руку к сердцу и говорили «Благодарим за службу», сейчас их ненавидят, на них ругаются.

Я бы призывал людей вести себя максимально корректно с людьми, которые работают в ТЦК, потому что большинство из них на данный момент – это участники боевых действий», – заявил Лазуткин.

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