Минобороны Украины: У нас нет ограничений от США в ударах по Крыму

17.08.2022  15:30 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

У Киева нет никаких договоренностей с США по поводу ударов по Крыму.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева нет никаких договоренностей с США по поводу ударов по Крыму. Об этом...

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По словам Резникова, Украина обещала США лишь не наносить удары из оружия Штатов по территории РФ, а Крым она считает своим.

«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами, партнерами по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированной территории Украины, где находится враг, то соответственно, у нас таких ограничений нет.

Относительно оружия, любое оружие имеет дистанцию поражения. Потому в зависимости от того, с какой точки, локации планируется нанести поражение, это означает, может ли достичь той или иной цели», – заявил Резников.

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