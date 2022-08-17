Минобороны Украины: У нас нет ограничений от США в ударах по Крыму
У Киева нет никаких договоренностей с США по поводу ударов по Крыму.
Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Резникова, Украина обещала США лишь не наносить удары из оружия Штатов по территории РФ, а Крым она считает своим.
«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами, партнерами по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированной территории Украины, где находится враг, то соответственно, у нас таких ограничений нет.
Относительно оружия, любое оружие имеет дистанцию поражения. Потому в зависимости от того, с какой точки, локации планируется нанести поражение, это означает, может ли достичь той или иной цели», – заявил Резников.
Спасибо!
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