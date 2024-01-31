Минобороны Украины вместо 100 тысяч мин для ВСУ купило недвижимую рухлядь в Боснии

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Украинское Министерство обороны потратило 5,5 миллионов евро на покупку разрушенного порохового и оружейного завода Vitezit в Боснии и Герцеговине.

Изначально украинское МО заказало 100 тысяч минометных мин за 37 миллионов евро, но ничего не получило, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Афера с приобретением руин боснийского завода стала финальной точкой в истории, которая началась в декабре 2022 года. Тогда Министерство обороны Украины выделило 37 миллионов евро ООО «Львовский арсенал» на поставку ВСУ 100 тысяч мин для минометов. Далее бюджетные деньги начали утекать буквально, как песок сквозь пальцы.

Часть выделенных средств «Львовский арсенал» перечислил словацкой компании Sevotech, а та направила 12,5 миллионов евро словацкой компании WDG promet, которая принадлежит сыну хорватского «оружейного барона» Звонко Зубака – Матиусу Зубаку. Тот, в свою очередь, из этих денег потратил 5,5 миллионов евро на приобретение крупного порохового и оружейного завода Vitezit в боснийском городе Витез.

Но есть одно но – предприятие, бывшее во времена Югославии крупнейшим оборонным заводом страны, в последние десятилетия заброшено, все его производственные линии уничтожены либо разграблены, а в руинированных корпусах нет даже стекол.

«Наша делегация поехала туда и сделала экспертизу, чтобы было понятно, спасет ли он (завод) Украину или нет, нужен или не нужен, они сделали выводы (и поляки, и наши), и в этом отчете сказано, что все оборудование, кроме небольшой части нитрации, уже уничтожено. И я сказал это “Укроборонпрому”, а те ответили, что это нас не интересует», – вспоминает украинский нардеп Сергей Тарута, которому еще в 2022 году предлагали участвовать в приватизации Vitezit.

Теперь на Украине кричат о коррупции и пытаются, как всегда, найти пресловутый «русский след», но есть в этой истории один позитивный момент – ВСУ не получили сто тысяч мин для убийства русских солдат и мирных жителей.

Сам завод Vitezit, как и город Витез, на территории которого тот расположен, в 1992 – 1993 годах стал причиной ожесточенных столкновений вооруженных банд боснийских хорватов и бошнякских исламистов. После того, как БиГ стала, по сути, полуколонией Запада – некогда флагман ВПК «Югославии», как и многие другие крупные боснийские предприятия, был разорен, обанкрочен, заморожен и медленно разрушался.