Минобороны Украины: Захватим Крым к весне 2023 года, далее – распад России

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Новости Украины

Украинская армия надеется выйти на границы УССР 1991 года к следующей весне.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Буданова, зимой активные боевые действия стихнут, но при этом ВСУ смогут захватить российскую территорию.

«Если помните мои высказывания в конце мая, я рассказал, как будет алгоритм действий происходить. Я тогда прямо сказал, что июнь, к сожалению, для нас будет не хороший, будем терять, в июле будет условный застой, в августе начнем понемногу движения на восстановление своей территории, которые будут понятны всем, любому простому гражданину. Зимой война в значительной степени утихнет, и после зимы начнется завершение этого конфликта. С выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 91-й год», – заявил Буданов.

По его словам, далее Украина будет стремиться развалить Россию на несколько государств.

«Нам нужно рассматривать всерьез два варианта. Первый – это выстраивание отношений с видоизмененной Россией формально, если пройдет это условие трансфера власти и признания ошибок. Тогда формально Россия лишится определенных своих территорий, которые она много лет назад аннексировала. Но, в принципе, Россия будет выглядеть как Россия. Она может превратиться в настоящую федерацию, что-то например конфедерации. А второй вариант – это разделение России и создание на той территории, которую она сейчас занимает, минимум три, а реально от пяти и больше новых государств или государственных образований», – заявил Буданов.

Он похвастался, что знал о готовящейся спецоперации РФ на Украине, но не стал об этом говорить публично, чтобы не создать хаос.

«Я абсолютно открыто всех предупредил, что, возможно, надвигаются определенные события. А что, вы считаете, что каждого нужно было предупреждать, что «смотри, такого-то числа, в такое-то время начнется война»? Начался бы хаос такой, что никто бы его не остановил. Я уже молчу об экономических проблемах, которые, несомненно, это бы все сопровождали», – заявил Буданов.

Но ядерной угрозы со стороны РФ он не видит:

«По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по Украине».