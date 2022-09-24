Минобороны Украины заключило соглашение с террористами

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Новости Украины

Укрывшиеся за границей участники бандформирований и террористических группировок, действовавших в 1990-е в Чечне, формируют подразделения, которые воюют на стороне ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интернет-изданием «Зеркало недели», рассказал заявил один из лидеров террористов, именующий себя главой так называемого «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, получивший политическое убежище в Британии.

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У него поинтересовались, почему он приехал в Киев.

«Сейчас идет процесс формирования нового батальона. На данный момент у нас в Украине официально четыре батальона. Три из них — в составе Иностранного легиона ВСУ, а один — добровольческий батальон имени Шейха Мансура, который воюет еще с 2014 года. Мы ездили на передовую, в Херсонскую область, в Запорожье. Основное время провели там», – сказал Закаев.

Он также признал, что имеет постоянный контакт с официальным Киевом.

«Соответствующие структуры обеспечивают в Украине мою безопасность, поэтому официальные лица, конечно же, знают, что я здесь», – уточнил террорист.

По его словам, у 26 февраля бежавший из России чеченцы провели в Брюсселе заседание, где было принято решение о формировании батальонов.

«В этом же решении мы записали необходимость консультаций по данному вопросу с украинским руководством. 28 февраля президент Зеленский подписал указ о создании Иностранного легиона.

С этого времени мы начали полуофициальное конфиденциальное сотрудничество с вашими структурами власти для того, чтобы чеченцев, воюющих в ВСУ или в рядах добровольцев, впоследствии не преследовали как наемников. Потому что у нас такой горький опыт уже был, когда после 2014 года задерживали чеченцев, воевавших за Украину», – отмтеил собеседник издания.

Он добавил, что некоторых даже выдворяли в РФ.

«Чтобы избежать подобного, мы заявили о том, что необходимо, пусть не официальное, но какое-то соглашение между ведомствами наших государств. И мы это сделали: между военными ведомствами Украины и Чечни мы заключили соглашение. И с этого времени уже началось сотрудничество и взаимодействие по многим вопросам», – резюмировал Закаев.