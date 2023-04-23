Минобороны запустило сайт для добровольцев, желающих уйти на СВО

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Минобороны запустило новый сайт, где можно подать заявки для поступления на военную службу по контракту. Портал Службапоконтракту.рф – не казенный, современный, с подробным указанием социальных льгот и размеров денежного довольствия. Кстати, набирают не только пулеметчиков, саперов и артиллеристов, но и поваров, водителей и электриков.

Одновременно в соцсетях «вирусятся» рекламные ролики для желающих отправиться защищать Родину в СВО. Наблюдатели уверены: всё это – свидетельство того, что руководство России решило отказаться от второй волны мобилизации, а сделать ставку на мотивированных добровольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вражеские беспилотники в центральной России, регулярные «прилеты» по Белгородской, Брянской и Курской областям. Необходимость и потребность защищать свою землю очевидна, осталось должным образом оформить её организационно.

Боевые действия, понятно, не увеселительная прогулка, но государство достойно оценивает современный ратный труд, в том числе и в буквальном денежном выражении», – комментирует появление нового портала политолог Алексей Мухин.

Работающий на Донбассе военкор Александр Сладков уверен, что появление сайта для желающих пополнить ряды армии в качестве контрактников, а также мощная рекламная кампания – свидетельство того, что второй волны мобилизации на СВО не будет.

«Я думаю, что по прежнему формату не будет. У нас есть достаточно людей, которые готовы принять участие в СВО. Мне кажется, при создании главных условий многие люди пойдут воевать. Люди хотят идти воевать к вменяемым командирам. В полки, за состоянием которых следят их губернаторы. Центры боевой подготовки для добровольцев должны предполагать полное обеспечение людей средствами защиты, медицины, экипировкой, вещевым имуществом. Как только люди увидят, что порядок с выплатами зарплат, с сохранением мест на оставляемой ими работе, то люди пойдут», – уверен Сладков.