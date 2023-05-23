Минобороны заявляет об уничтожении террористов под Белгородом, на Украине отрицают

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Минобороны России заявило, что все вторгшиеся на территорию Белгородской области с Украины террористы уничтожены или отступили через границу. Однако в Киеве эти данные опровергают, настаивая, что диверсанты по-прежнему находятся в приграничных районах РФ.

Вот что говорится в свежей сводке военных:

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«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», – говорится в сообщении Минобороны.

Впрочем, украинские источники продолжают вбрасывать информацию о том, что часть диверсантов по-прежнему находится на территории РФ.

Близкий к украинским спецслужбам публицист Александр Коваленко уверяет, что террористы «охватили действиями своих ограниченных по численности групп фронт в 40 км», причем, им якобы удалось «обзавелись трофейными БТР-82А и БТР-80».

Так или иначе, но с российской стороны поступают сообщения, что ВСУ пытаются прорваться через границу вновь.

«Противник сегодня пытается снова проявить активность на границах Белгородской области. Сообщается о попытках прорыва ДРГ к поселкам Щетиновка и Богун-Городок. Работают силы погранслужбы ФСБ и военные», – пишет обозреватель Борис Рожин.

Роман Сапоньков поясняет, что Украина копирует тактику террористов в Сирии, отвлекая силы российской армии от участков фронта, где ВСУ могут пойти в масштабное наступление.

«Что мне это напомнило? Сирийский сценарий. Посмотрите на карту Сирии 2015-го года. Бросается в глаза многочисленные анклавы на границе. Подразделения боевиков переходили границу и занимали погранпереходы, приграничные сёла, даже просто куски пустыни и гор. Казалось бы, в чём смысл контроля пустого КПП и куска границы? А в том, что для блокирования банды, контролирующей кусок пустыни, нужно отвлекать с фронта личный состав, технику».

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков соглашается:

«На повестку дня встаёт неизбежное создание по этой границе сплошного фронта, который придётся заполнять откуда-то взятыми общевойсковыми частями и соединениями ВС РФ. А ВСУ это выгодно – у них опять (как и осенью прошлого года) – значительное численное преимущество в людях».

Военкор Анна Долгарева полагает, что вооруженная тероборона вряд ли станет выходом.

«Давайте смотреть правде в глаза, а также обратимся к опыту противника, который начал использовать тероборону задолго до нас. Итогом стали расстрелы гражданских в Киеве и кошек в Одессе, это только те случаи, о которых я знаю. У нас такого не будет, но вот психологическим операциям тероборона может подвергаться. Так вот, функции теробороны, кроме вербовочного пункта, – вспомогательные. Усилить блокпост на второй линии обороны, например», – рассуждает Долгарева.

Телеведущий Борис Корчевников резюмирует:

«Какой бы ни была финальная полная информация по Белгороду, думаю, стоит воздержаться от двух вещей: 1.Называть это только пиар акцией противника. Он, конечно, любит информационные операции, но такое беспощадное ведение на убой своих людей должно содержать, кроме пиара, ещё и военные смыслы. И они точно есть. 2.Не говорить «враг вторгся на территорию России». Враг воюет на территории России с 30 сентября прошлого года. Враг воюет с мирными и безоружными людьми уже 10-й год».