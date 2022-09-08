Минпром РФ потребовал качественной подготовки по профильным предметам в школах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сделать ЕГЭ по физике обязательным условием для поступления на инженерные специальности и ввести повышающий коэффициент оплаты труда преподавателей физико-математических дисциплин.

Такое предложение на пленарной сессии «Антикризисные ориентиры: где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва?» в рамках Восточного экономического форума озвучил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Министерство плотно взаимодействует с коллегами, буквально недавно встречались с техническими университетами и для себя сформулировали определённые шаги, которые нужно предпринять, чтобы несколько изменить ситуацию, – отметил он. – Сегодня реальный сектор нам предъявляет вполне оправданные претензии – либо в количественном выражении не хватает специалистов, либо в качественном выражении. Для этого мы для себя сформулировали перечень задач. Например, это сделать физику в качестве обязательного предмета ЕГЭ для инженеров, чтобы будущий специалист не шёл по пути наименьшего сопротивления, когда он готовится к сдаче ЕГЭ по более простым дисциплинам. Сделать, может быть, вес этой дисциплины отличающимся от других, если мы говорим о том, что нам можно готовить именно инженеров».

Единая профориентационная концепция, по словам замминистра, предполагает расширение сети технических кружков, создание инженерно-технологических классов в большем масштабе, нежели сейчас. При этом максимально скоординировать систему образования и системы подготовки специалистов. Причем подготовка инженеров требует больших затрат и оплачиваться должна выше.

«При подготовке специалистов по инженерной специальности трудозатраты у преподавателя и стоимость труда такого преподавателя должна быть выше, нежели какого-то гуманитария, – уверен Ученов. – Нужно применять повышающие коэффициенты. Сегодняшняя система среднего, профессионального и высшего образования к подготовке специалистов готова».

Замминистра добавил, что реальный сектор экономики должен быть обеспечен не только должным количеством необходимых кадров, но и качеством этих специалистов. Промышленность дает 13% ВВП и больше 10 миллионов рабочих мест. Система подготовки кадров советского образца, когда у предприятий были свои техникумы, вполне может быть применена в современных условиях. Машиностроение, металлургия, химия и фармацевтика – предприятия этих отраслей заинтересованы в том, чтобы колледжи были оснащены тем оборудованием, на котором впоследствии будут работать их выпускники. И такие кластеры уже созданы в 37 регионах.