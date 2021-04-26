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26.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия
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Минпросвещения РФ начинает прививать школьникам лучшие отечественные традиции


С нового учебного года российские школы, помимо образовательной функции, увеличат долю тем, направленных на социализацию ребёнка, в том числе – вопрос семьеведения, духовной культуры и прочие.

Об этом на заседании Президиума Совета Законодателей заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже 17 тысяч школ реализуют программы по воспитанию, мы их апробируем, и с 1 сентября все школы страны, со следующего года (учебного – ред.), уже приступят к массовому введению, реализации единой  программы воспитания. Также у нас выстроены единые календарные планы по воспитательной работе.

Особую роль в воспитании имеет урок, и в частности у нас приняты были в апреле межведомственной рабочей группой федеральные государственные образовательные стандарты они дополнены – то, о чём в ГД говорили – минимум – содержания образования, но и нормами касающиеся воспитательной работы. То есть, это в стандартах уже есть. В том числе и введение задания по устной речи», – заявил он.

«Вы знаете, что у нас есть устный экзамен как допуск к 9 классу. И также уже разработан учебник и включен в федеральный перечень, учебник с 1 сентября школы могут его использовать. Это учебник по обществознанию, где как раз учтено цивилизационное наследие, приведены примеры наших героев, увеличена доля тем, направленных на социализацию ребёнка, в том числе вопрос семьеведения, духовной культуры и так далее», – рассказал Кравцов

«Что касается Интернета, то создается образовательная цифровая среда в дополнение к традиционной системе обучения, где есть своя социальная сеть, и все содержание проверено. Мы возродили журнал «Семья и школа».

Я напомню, он выходил с 1871 года, потом эти традиции были утрачены. И много, к сожалению, у нас традиций, которые были утрачены и та ситуация, которую мы сегодня имеем – это из-за утраты традиций», – подытожил министр.


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