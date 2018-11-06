Минск и Киев балансируют между «зрадой» и «перемогой»

06.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

И Украина, и Белоруссия заинтересованы во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, но тем не менее между ними есть немало политических противоречий, которые становятся причиной регулярных скандалов.

Об этом в материале, посвященном белорусско-украинским отношениям, пишут “Известия”.

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Отмечается, что в целом отношения между двумя странами крайне неоднозначные, несмотря на укрепление экономических связей в последние годы и рост товарооборота.

Указывается, что между странами осуществляется взаимодействие в военно-технической сфере.

“В Белоруссии это называют гибкими формами деликатного сотрудничества. Прямо предприятия Госвоенпрома Белоруссии с Киевом не торгуют. Минск поставляет материалы, из которых на месте, в том числе на совместных предприятиях, производится оружие, военная техника или амуниция. Например, серная кислота используется как в мирных целях, так и в производстве взрывчатых веществ. Ее поставки в соседнюю страну по сравнению с довоенным 2013 годом выросли с 15,4 тыс. т до 48,3 тыс. в 2017-м. Постоянно наращиваются поставки электродвигателей, используемых для поворота башни и (или) огневого модуля на БТР, танках”, – пишет газета.

В то же время политические отношения двух стран периодически омрачаются сериями скандалов. Так, глава МИд Украины Павел Климкин назвал Белоруссию опасной для украинцев и возмутился, что в ООН Минск голосует в унисон с Россией.

В свою очередь президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Украина стала рассадником нелегального оружия, которое проникает на территорию соседних государств

“Если говорить в терминах Майдана, то Минск и Киев балансируют между «зрадой» (предательством) и «перемогой» (победой). Понятно, что обе республики заинтересованы в мирном соседстве, но противоречий слишком много. Украинские власти исповедуют крайние формы национализма, враждуют с Россией и ведут свою родословную от госпереворота. Белоруссия отрицает национализм, строит доверительные отношения с Москвой и последовательно выступает против революций. Политическая несовместимость дает о себе знать, провоцируя постоянные скандалы”, – резюмирует газета.