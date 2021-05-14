Минск и Москва наносят сокрушительный удар по прибалтийским портам

14.05.2021, Москва, Елена Острякова

Решение о переориентации белорусских грузов с прибалтийских на российские порты носило не политический, а экономический характер.

Об этом в Минске заявил новый посол РФ Евгений Лукьянов, который вчера вручил белорусскому президенту верительную грамоту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение оно основано, прежде всего, на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Поэтому если белорусским партнерам выгодно работать через порты РФ, мы будем только рады», – сказал Лукьянов.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты.

Уже по итогам марта через терминал морского порта Усть-Луга было доставлено почти 111 тысяч тонн бензина, при планируемых в соглашении нормы 86 тысяч тонн. В Петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,9 тысяч тонн мазута, вместо изначально планируемых 90 тысяч тонн.

От переориентации пострадает прежде всего литовский порт в Клайпеде, который переваливает в год 40 миллионов тонн, из которых 4-6 миллионов тонн приходится на нефтепродукты из Белоруссии. Только за 9 месяцев 2020-го литовская сторона получила за перевалку 23,7 миллиона евро.

За пять лет падение грузооборота в латышских портах Рига и Вентспилс составило примерно 35%, железная дорога сократила перевозки в 2,5 раза.

Окончательный удар по клайпедскому порту нанесет отказ Белоруссии от перевалки калийных удобрений. По данным политолога Дмитрия Болкунца, такое соглашение уже готовится к подписанию. РЖД готова перевезти 12 миллионов тонн белорусских удобрений.