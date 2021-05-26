«Минск идет в объятия русского медведя» – депутат Рады

26.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия завершает присоединение к себе Белоруссии, а операция по задержанию оппозиционера Романа Протасевича – это один из этапов интеграции.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады Олег Синютка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден, что это игра не только самого Лукашенко, а что это такое совместное действие и Лукашенко, и его кремлевского покровителя Путина. И мне кажется, что это завершение аннексии Белоруссии Россией. Потому что от Белоруссии сегодня отворачивается цивилизованный мир и единственный вектор, куда будет направляться Белоруссия, – это, конечно, в объятия русского медведя и конечно, что перед встречей с Байденом такая история для Кремля является позитивной», – считает Синютка.

Депутат также призывает украинскую власть остановить закупку электроэнергии у Белоруссии и прекратить экономические отношения.

«Что мешает сегодня украинской власти прекратить кормить украинскими деньгами диктатора Лукашенко. Украина, украинская власть дальше продолжает покупать белорусскую электроэнергию, которая, мы прекрасно понимаем, является де-факто российской электроэнергией. Обратите внимание, что происходит – украинская власть повышает для украинцев тарифы на электроэнергию, эти деньги она посылает в Белоруссию и покупает белорусскую электроэнергию, и мы прекрасно понимаем, что эти деньги перекочевывают в российские компании и они за них покупают оружие, которое покупает украинцев. Мне кажется, что именно этот шаг был бы категорическим, решительным», – резюмировал депутат.