Минск хочет от России новые скидки, а документы по интеграции считает устаревшими

03.04.2020, Москва, Елена Острякова

Договоренности по условиям поставок нефти касаются только текущего года, в дальнейшем Белоруссия будет требовать от России еще больших скидок – компенсаций за налоговый маневр.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра», – сказал Семашко.

Он повторил заявление белорусского премьера Сергея Румаса о том, что Белоруссия не будет платить премию российским поставщикам нефти, она будет выплачена из российского бюджета. Напомним, что в минфине и минэнерго РФ опровергли это утверждение.

Семашко уточнил, что Белоруссия может вернуться к подписанию документов по интеграции с Россией после разрешения разногласий в энергетической сфере, однако они на текущий момент уже устарели.

«Например, по целому ряду направлений к середине этого года предусматривалось формирование унифицированного законодательства. Сегодня очевидно, что сделано это в предусмотренные сроки уже не будет. Да и сама ситуация в нашем регионе и мире в целом, сложившаяся в последние дни и недели, заставляет переосмыслить отдельные элементы сотрудничества и скорректировать их в целях приведения к текущим реалиям», – сказал Семашко.