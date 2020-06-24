Минск меняет риторику, добившись от Москвы реструктуризации кредита

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

Становится понятным, чему так радовался президент Белоруссии Александр Лукашенко после своего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда же Лукашенко после месячной паузы подтвердил свое присутствие на Параде Победы в Москве.

Стало известно, что Россия согласилась на реструктуризацию кредита в 10 миллиардов долларов, предназначенного для строительства Белорусской АЭС.

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Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минску собираются продлить период пользования кредитом до конца 2022 года. Кроме того, предлагается зафиксировать процентную ставку на уровне 3,3%. Также речь идет о переносе даты начала погашения основного долга на два года — на 1 апреля 2023 года.

На изменении условий кредита настаивал Минск.

«Пошла положительная союзная динамика. Следом за соглашением о взаимном признании виз и обещаниями железно отменить роуминг в сентябре. Также, очевидно, будет насыщенная встреча в Москве 24-го», – прокомментировал информацию о реструктуризации кредита провластный белорусский политолог Алексей Дзермант.

Либеральный российский журналист Алексей Венедиктов указывает на то, что и соглашение о признании виз было подписано недавно потому, что его перестала тормозить белорусская сторона.

«Обратите внимание на подписание Лавровым и Макеем 19 июня Соглашения о взаимном признании виз. В РФ бились за такое решение лет 5. В последнее время вопрос «застрял» на белорусской стороне. И вдруг… С точки зрения союзного строительства это – заметный шаг вперед. Все остальные мероприятия идут по плану, несмотря на известные кипящие страсти. Есть о чем подумать», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Ранее он прогнозировал нелегкий разговор Путина и Лукашенко в Москве из-за недавних репрессий белорусских силовиков против «Белгазпромбанка», наполовину принадлежащего «Газпрому».