11.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕАЭС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
Просмотров:

Минск намекает на крах ЕАЭС без уступок Москвы Белоруссии

Перспективы Евразийского экономического союза зависят от того, договорятся ли Россия и Белоруссия.

Об этом сегодня перед началом переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил его белорусский коллега Сергей Румас, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, во многом движение в «пятёрке» будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции», – цитирует Румаса сайт российского правительства.

По его словам, самые сложные вопросы на переговорах по интеграции касались тарифов на прокачку энергоносителей.

«Я даже допускаю, что на уровне премьеров мы можем их не снять, вопросы будут вынесены на суд президентов. Но в целом по стратегии достигнут большой прогресс, и это ограниченное количество вопросов, которое осталось, не препятствует внесению этого документа на Высший Евразийский экономический совет», – успокоил Румас.

Он также встретился сегодня со своим бывшим коллегой, а ныне заместителем председателя Совбеза ООН Дмитрием Медведевым. Румас поинтересовался, остается ли Белоруссия в сфере его интересов.

«Вне всякого сомнения, мы же друзья, мы братья, соседи», – ответил Медведев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть