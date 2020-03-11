Минск намекает на крах ЕАЭС без уступок Москвы Белоруссии

11.03.2020, Москва, Елена Острякова

Перспективы Евразийского экономического союза зависят от того, договорятся ли Россия и Белоруссия.

Об этом сегодня перед началом переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил его белорусский коллега Сергей Румас, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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«Я думаю, во многом движение в «пятёрке» будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции», – цитирует Румаса сайт российского правительства.

По его словам, самые сложные вопросы на переговорах по интеграции касались тарифов на прокачку энергоносителей.

«Я даже допускаю, что на уровне премьеров мы можем их не снять, вопросы будут вынесены на суд президентов. Но в целом по стратегии достигнут большой прогресс, и это ограниченное количество вопросов, которое осталось, не препятствует внесению этого документа на Высший Евразийский экономический совет», – успокоил Румас.

Он также встретился сегодня со своим бывшим коллегой, а ныне заместителем председателя Совбеза ООН Дмитрием Медведевым. Румас поинтересовался, остается ли Белоруссия в сфере его интересов.

«Вне всякого сомнения, мы же друзья, мы братья, соседи», – ответил Медведев.