Минск не отказывается от тезиса о российском следе в организации Беломайдана

05.08.2021, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не отказывается от тезиса о российском следе в организации массовых беспорядков в 2020 году. Но если раньше высокопоставленные белорусские чиновники не стеснялись обвинять «Газпром», «а может, и выше», то сейчас спонсором Беломайдана называют беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Его имя прозвучало в фильме «Заговор», показанного на телеканале СТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили о том, что беглые бывшие российские олигархи вовлечены в это. У меня вопрос к специалистам. Это они инициативно включились в эту работу или им сказали: «Вы сначала отрабатываете Беларусь, а потом мы вместе отрабатываем российские выборы», – прокомментировал фильм в эфире youtube-канала Соловьевlive глава белорусского Союза журналистов Андрей Кривошеев.

По его версии, не президент Белоруссии Александр Лукашенко, а оппозиционеры считают банкира Виктора Бабарико «пророссийским кандидатом». На самом же деле, по словам Кривошеева, за Бабарико и главой его штаба Марией Колесниковой стоит немецкая партия «зеленых».

«Колесникова – эта креатура Виктора Бабарико. Во-вторых, это креатура германских фондов, причем, организованных не правящими партиями. Там, по-моему, «зеленые» за ней стоят.

Здесь стандартная ситуация пауков в банке. Значительная часть старой оппозиции уверена, что Виктор Бабарико – это креатура олигархических сил России. Эта германская креатура тоже не вызывает восхищения, поскольку есть литовский центр, польский, пражский и украинский», – рассуждает Кривошеев.