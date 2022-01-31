Минск обвинил Запад и Украину в наращивании военных сил на границах с Белоруссией

31.01.2022  23:59 (Мск), Нью-Йорк ,
Константин Серпилин .  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Обвиняя Россию в «агрессивных» учениях, страны Запада и Украина спокойно концентрируют войска у границы с Белоруссией и при этом не стремятся наладить диалог.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по Украине заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обвиняя Россию в «агрессивных» учениях, страны Запада и Украина спокойно концентрируют войска у границы...

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«Приложив немало усилий для урегулирования конфликта на Украине, наша страна по-прежнему готова сделать всё возможное для восстановления диалога и взаимопонимания в регионе.

Альтернативы Минским договорённостям, сыгравшим ключевую роль в разрешении кризиса, нет. Переговорный процесс в рамках трёхсторонней контактной группы, а также практическая реализация договорённостей в зоне внутриукраинского конфликта позволят вывести конфликт на Украине на устойчивую положительную траекторию», – сказал он.

Также Валентин Рыбаков отметил, что текущее заседание является попыткой искусственного нагнетания напряженности.

«Несмотря на озабоченность, высказываемую неоднократно представителями республики Беларусь на международных переговорных площадках и в ходе двусторонних контактов, наращивание военных сил у наших западных и южных границ не только не прекращается, но и приобретает угрожающий характер.

Несмотря на неоднократные призывы к диалогу и сотрудничеству, в том числе в сфере контроля над вооружениями, давление на нашу страну со стороны отдельных государств лишь усиливается. Предложения о возвращении к переговорам не находят отклика у наших западных партнёров», – добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что все совместные белорусско-российские военные учения носят исключительно оборонительный характер, не представляя ни для кого угрозы.

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