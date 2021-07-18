18.07.2021, Москва, Елена Острякова

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич инициировал проведение конгресса европейских политиков, которые поддерживают Белоруссию.

Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, это будет онлайн. Может, это будет встреча в Минске. Может, какой-то другой формат. Но друзей у Белоруссии много. Скажу как депутат, парламент Белоруссии не только не прекратил общения со всеми странами Европы, но во многих вопросах оно усилилось», – сказал Гайдукевич.

По его словам, в Европе у Белоруссии много друзей.

«Я хочу сказать, что в Европе у нас много друзей. Это ложь и пропаганда телеграмм-каналов, что Европа плохо относится к Белоруссии. Очень повлияла ситуация с ковидом. Мне звонили депутаты из Германии и говорили: у вас свободная страна, у нас нет демократии. Почему их не слышно? Потому что им не дают говорить», – сказал Гайдукевич.