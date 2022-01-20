«Минск» отменяется! Тягнибок пустился в пляс

Новости Украины

Визит в Киев самого госсекретаря США Энтони Блинкена означает, что украинскому руководству можно требовать от американцев и Британии посодействовать полному пересмотру всех мирных договорённостей и связанных с ними форматами переговоров.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-депутат Верховной рады, лидер запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно только подозревать, что же было в кулуарах разговора между Блинкеном и Зеленским. Однако сам факт такой встречи, помощи Британии, на мой взгляд, сейчас даёт украинской власти огромный шанс, чтобы расширить «Нормандский формат» или претворить его в «Будапештский формат», привлекая обязательное участие США и Великобритании. Потому что мы уже увидели на протяжении последнего времени – и Германия, и Франция, они всё-таки больше тяготеют к Москве. Они больше являются бизнес-партнёрами Путина, чем друзьями Украины. Потому такое усиление – США и Великобританией – будет только на пользу Украине. И сейчас Украина может, несмотря на очевидные протесты Московии, жёстко поставить вопрос, что нужно переформатировать эти «нормандские» позиции, и заодно можно изменить наше видение относительно Минских соглашений, которые являются для Украины капитулянтскими, и они очень опасны. Потому что если вы обратили внимание, последнее время и Лавров, и Путин только о том и говорит: Украина должна выполнить «Минск», – рассуждал Тягнибок.

«Зеленский после визита Блинкена и после тех последних событий имел бы шанс начать формировать международную повестку дня, демонстрируя, что нам нужно изменение «Нормандского формата» на «Будапештский», и мы должны пересмотреть «Минские соглашения». Не выполнять их, а сформировать другой путь для мирного урегулирования этой войны», – мечтал националист.