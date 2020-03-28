Минск: Парад в честь Победы в «не нашей» войне состоится. А Бессмертный полк?

28.03.2020, Москва, Елена Острякова

Большая колонна военной техники прошла по Минской окружной дороге к аэродрому «Липки», расположенному недалеко от столицы Белоруссии. Там более чем за месяц до Дня Победы начались репетиции парада.

Президент страны Александр Лукашенко заверил, что прохождение войск состоится, невзирая на эпидемологическую обстановку. При этом он допускает, что в Москве парад из-за коронавируса может не пройти. Придворный политолог Петр Петровский накануне даже предложил перенести празднование 75-летия Великой Победы в Минск.

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Прозападная белорусская оппозиция настаивает на введении в стране карантина и отмене парада. Она разместила в интернете соответствующую петицию.

Подписанты требуют запретить «добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки», проведение репетиций почетного караула на территории Минска, проведение парада военной техники «во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций». Сэкономленные деньги предлагается отправить на здравоохранение, озеленение и строительство дорог. Количество подписей под петицией приближается к 6 тысячам.

Не только оппозиция девальвирует память о Великой Победе. Сам Лукашенко в октябре прошлого года дал скандальное интервью казахскому агентству «Хабар», в котором заявил, что Великая отечественная была «не нашей войной».

«Все эти войны – не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка – часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас – Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули», – сказал тогда Лукашенко.

На недавней встрече с рабочими предприятия «Белгипс» он, по сути, повторил ряд тезисов, заявив, что Белоруссия, входившая в состав СССР, «была самой пострадавшей страной».

«Беларусь – это живой памятник той страшной войны. Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Так было. Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись домой. Мы пережили очень много. Поэтому Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли», – сказал Лукашенко.

Видимо, чтобы закрепить за Белоруссией статус отдельной страны-участницы Второй Мировой, Лукашенко последовательно воюет с народной инициативой «Бессмертный полк». Он учредил по аналогии свою официозную акцию «Беларусь помнит». Оргкомитет по созданию общественной организации «Бессмертный полк» уже трижды получал отказ от регистрирующего органа – главного управления юстиции Мингорисполкома.