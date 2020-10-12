Минск предложил Москве и Питеру создать Балтийскую Русь

12.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Считающийся близким к МИД Белоруссии политолог Алексей Дзермант призвал построить Балтийскую Русь, создав «треугольник мегаполисов» из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил полковник запаса ВС РФ, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Цитата: «Треугольник развития Русской цивилизации – Москва, Санкт-Петербург, Минск. Где основное внимание будет обращено на то, что между ними будет специализироваться каждый мегаполис, на региональной функции в культуре, экономике и общих интересах». Это новая фишка, Дзермант новую книжку выпустил «Белоруссия – Евразия».

Балтийская Русь, вы не в курсе? У нас, оказывается, вот в чём будет состоять миссия Белоруссии: она нам будет Балтийскую Русь помогать делать. Потому что основное внимание у автора этой концепции заключается в том, что, ещё раз повторю, мы будем треугольником мегаполисов: Москва, Санкт-Петербург и Минск.

В этом треугольнике будут приоритетно развиваться западно-белорусские земли, где каждый из мегаполисов будет выполнять региональную функцию», – отметил он.

Также полковник возмутился, что Москву и Санкт-Петербург хотят свести до уровня региональных городов, а Минск сделать столицей мирового уровня.

«Я не знаю, какой синоним подобрать к слову «еб**улись». Вы вообще улавливаете мысль, что Минск у нас уже равен Санкт-Петербургу и Москве? Минск у нас уже мировая культурная столица, а Москву нужно свести на региональный уровень, и Санкт-Петербург с его культурой нужно свести на региональный уровень», – выразил своё негодование Трухан.